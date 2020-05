Tchad : 4 morts dans un accident de la route à Djirguina

Un accident de circulation a fait quatre morts ce mardi après-midi à Djirguina, une localité située à 3 kilomètres au sud de Moulkou, dans le département de Mayo-Boneye, province du Mayo Kebbi Est.



Une voiture de marque Toyota corolla S, en provenance du Sud, est entrée en collusion avec un gros porteur utilisé pour le transport de conteneur.



Parmi les quatre morts l'on compte deux hommes et deux femmes dont une ex-religieuse, tous occupants de la voiture.



Le chauffeur du gros porteur et son compagnon de bord reçoivent des soins au centre de santé de Moulkou. Ils sont sous la surveillance des éléments de la brigade de Moulkou qui sont descendus sur les lieux de l'accident pour le constat.



Le chauffeur du camion gros-porteur, Issa Abdelkerim Bindo, témoigne : "Je suis entrain de rouler et subitement je vois deux voitures assez proches. On s'est croisé avec l'une, elle a pu passer, l'autre voulait doubler ou esquiver quelque chose dont je ne sais pas et subitement je la vois devant moi."



"Je vire vers le côté et l'autre aussi, puis j'entends un bruit. L'accident est survenu, je me suis enroulé, je suis tombé. Quand je suis sorti, j'ai vu que la petite voiture a pris feu. On a pris la terre pour éteindre le feu", a ajouté Issa Abdelkerim Bindo.



Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de Bongor.