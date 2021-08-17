Tchad : 4 nominations au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement rural

Par décret n°310 du 17 août 2021, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement rural.
DIRECTION DU CABINET
- Directeur: Monsieur ABAKAR MOUSSA MAINA.
CONSEILLERS
- Conseiller en charge de l'Environnement et Pêche: Monsieur MOUKHTAR DIPHANE.
- Conseiller en charge du Développement Durable et Changement Climatique: Monsieur DJANGBEYE SALOMON GOUMOUNE.
- Conseiller Juridique: Monsieur HASSAN ADOUM HASSAN ISSA
DIRECTION DU CABINET
- Directeur: Monsieur ABAKAR MOUSSA MAINA.
CONSEILLERS
- Conseiller en charge de l'Environnement et Pêche: Monsieur MOUKHTAR DIPHANE.
- Conseiller en charge du Développement Durable et Changement Climatique: Monsieur DJANGBEYE SALOMON GOUMOUNE.
- Conseiller Juridique: Monsieur HASSAN ADOUM HASSAN ISSA
بموجب المرسوم رقم 310/ر م ع إ/روإ/و ب ص ت م/2021 المؤرخ في 17 أغسطس 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية:
إدارة مكتب الوزير
المدير: السيد أبكر موسى مينا
المستشارون :
المستشار المكلف بالبيئة والصيد: السيد مختار ضيفان
المستشار المكلف بالتنمية المستدامة والتغير المناخي: السيد جانقبياي سالومون قومون
المستشار القانوني: السيد حسن آدم حسن عيسى
إدارة مكتب الوزير
المدير: السيد أبكر موسى مينا
المستشارون :
المستشار المكلف بالبيئة والصيد: السيد مختار ضيفان
المستشار المكلف بالتنمية المستدامة والتغير المناخي: السيد جانقبياي سالومون قومون
المستشار القانوني: السيد حسن آدم حسن عيسى