Tchad : 4 nominations au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement rural

بموجب المرسوم رقم 310/ر م ع إ/روإ/و ب ص ت م/2021 المؤرخ في 17 أغسطس 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية:



إدارة مكتب الوزير

المدير: السيد أبكر موسى مينا



المستشارون :

المستشار المكلف بالبيئة والصيد: السيد مختار ضيفان

المستشار المكلف بالتنمية المستدامة والتغير المناخي: السيد جانقبياي سالومون قومون

المستشار القانوني: السيد حسن آدم حسن عيسى

Par décret n°310 du 17 août 2021, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement rural.- Directeur: Monsieur ABAKAR MOUSSA MAINA.- Conseiller en charge de l'Environnement et Pêche: Monsieur MOUKHTAR DIPHANE.- Conseiller en charge du Développement Durable et Changement Climatique: Monsieur DJANGBEYE SALOMON GOUMOUNE.- Conseiller Juridique: Monsieur HASSAN ADOUM HASSAN ISSA