Tchad : 4 nouveaux magistrats installés à Tiné dans le Wadi Fira

Le procureur Abderahman Bichara a expliqué que "les récipiendaires peuvent bénéficier de la confiance de la population en faisant un bon travail, en disant la Loi et rien que la Loi".



"Qu'ils fassent attention à la tentation et au gain facile qui peuvent compromettre leurs avenir dans cette carrière", a-t-il préconisé.



Le président du TGI de Tiné, Bakhit Ismaïl, après avoir invité les récipiendaires à s'installer au siège, a pris acte de leur nomination et les a renvoyé à l'exercice de leurs fonctions respectives.



La cérémonie a vu la présence des autorités administratives, civiles et militaires, des magistrats et greffiers venus de Gueréda et Iriba, ainsi que du sultan de Dar Kobé.