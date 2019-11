Tchad : 40.000 manuels scolaires livrés au ministère de l'Education

Le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique a réceptionné cette semaine 40.000 manuels scolaires imprimés par l'entreprise AGB sur financement de l'Agence française de développement (AFD), dans le cadre du projet 'PAQUEBB'. Les ouvrages ont été tous conçus au Tchad.



Les manuels de primaire ont été édités en français et en arabe. Ils seront répartis entre 50 écoles du territoire (25 à N'Djamena et 25 à Moundou).



L'imprimerie en charge de l'exécution du contrat a acheminé les ouvrages au Centre national des curricula où ils ont été comptabilisés, avant leur distribution dans plusieurs écoles de la capitale. Un procès-verbal de réception technique a ensuite été délivré.



"Les livres sont conçus de telle sorte que la couverture est imperméable, de très bonne qualité. On espère qu'ils pourront durer plus longtemps qu'auparavant", a souligné Mahamat Mahaboub, directeur des projets, de la coopération et du partenariat en éducation au ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique.



Il a lancé un appel aux partenaires afin de faire confiance aux entreprises nationales. "Si on veut dynamiser l'économie nationale, il faudrait accorder plus d'importance aux entreprises locales pour qu'elles puissent émerger", a expliqué Mahamat Mahaboub.