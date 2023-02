Tchad : 40 ans sans augmentation salariale pour les préfets et sous-préfets, une situation bientôt corrigée

Depuis 40 ans, les préfets et sous-préfets, qui sont des fonctionnaires de l'administration territoriale, n'ont pas vu leur salaire augmenter. Cette situation a eu des conséquences négatives sur la qualité de l'administration, car de nombreux jeunes diplômés ne souhaitent plus travailler dans ce secteur, considéré comme peu rémunérateur.



Le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin, a annoncé lors de la 5ème conférence des gouverneurs que des mesures étaient en cours pour remédier à cette situation. Une réévaluation juste et mesurée du traitement des préfets et sous-préfets sera effectuée dans les semaines à venir.



Cette décision a pour but de redonner de la valeur à l'administration territoriale, de renforcer les compétences des fonctionnaires et d'assurer une meilleure qualité de service aux citoyens.