Tchad : 40 femmes formées en transformation de produits cosmétiques, une initiative de TIKA

Lors de son discours, la directrice générale de la formation et de l'orientation professionnelle du ministère de la Formation Professionnelle et de la Microfinance, Mbairo Tog-Naye Ramadji Suzanne, a souligné l'importance de l'entrepreneuriat féminin, une préoccupation majeure du Gouvernement de la Transition pour laquelle le ministère a été créé.



Les 40 femmes ayant suivi cette formation ont été encouragées à devenir des entrepreneures, car la formation seule ne suffit pas. Il est essentiel de développer des compétences pour s'insérer dans la vie active. Ces femmes ont choisi de valoriser les produits locaux en les transformant en produits cosmétiques, arborant fièrement la mention "Made in Chad" qui garantit la qualité de leurs produits pour la peau.



Les kits distribués à l'issue de la formation leur permettront non seulement de démarrer leurs propres entreprises, mais aussi de former d'autres chefs d'entreprises. La vente des kits est strictement interdite.



L'Agence Turque de Coopération et de Coordination (TIKA) a été chaleureusement remerciée pour son soutien multiforme en faveur des femmes et de la jeunesse tchadienne.



La clôture de la formation s'est déroulée en présence de représentants du ministère de la Formation Professionnelle et de la Microfinance.