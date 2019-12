Tchad : 40 scientifiques africains à N'Djamena pour parler de la civilisation islamique

Une Conférence internationale sur la civilisation Islamique en Afrique Centrale a lieu depuis ce vendredi matin à N'Djamena. 40 scientifiques en provenance de 18 pays d’Afrique participent à ces assises de deux jours organisées par l’Université Roi Fayçal en collaboration avec le Centre de recherche sur l’histoire, l’art et la civilisation Islamique (IRCICA), une institution de la coopération Islamique.



A l'ouverture de l'évènement, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, représentant le chef de l’Etat, Dr. David Houdeingar, a affirmé que le sujet à débattre est important au regard du contexte sous-région du Sahel.



Selon lui, "cette conférence est une occasion de redécouvrir les vraies valeurs de la civilisation islamique, d’exprimer des préoccupations et de donner un autre visage à la civilisation humaine parfois entachée de certaines pratiques qui peuvent porter préjudice à la vie des paisibles citoyens."