Tchad : 41 orpailleurs dont 18 mineurs appréhendés par l'armée au Kanem

41 orpailleurs ont été appréhendés par la force spéciale OPS basée à Mao, a annoncé le général Adam Karaï Sidy, commandant de l'OPS. Parmi les orpailleurs, l'on compte 18 mineurs et l'un d'eux présentant une carte d'identité libyenne.



Le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a félicité les forces de défense et de sécurité pour leur mission. Il a attiré l'attention des chauffeurs et commis de charge contre toute complicité dans le convoyage.



Le gouverneur a exhorté les autorités de faire construire une maison d'arrêt à Mao.



Selon le général Ousman Brahim Djouma, les mineurs n'ont pas leur place sur un site d'orpaillage. Il demande aux parents de bien veiller sur leurs enfants car des pratiques d'enlèvement et d'exploitation de mineurs existent.



Le procureur près le Tribunal de grande instance de Mao assure que la justice fera son travail.