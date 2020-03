Tchad : 42 nouveaux postes au ministère de la Santé publique (décret)

Le décret n° 213 du 17 mars 2020 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Santé publique des 42 personnalités suivantes :



Direction générale technique de la planification des ressources et de la coopération

Directeur général technique : Abdelkadre Mahamat Hassan

Directeur général technique adjoint : Dr. Allaboursa Seid Adji Boukar



Direction des ressources humaines, de la formation et des archives

Directeur : Ahmat Moustapha Mahamat

Directeur adjoint : Oumar Taboye



Direction des finances, du budget et des approvisionnements

Directeur : Pallou Tchonzombo

Directeur adjoint Mahamat Ismaïl Hoski



Direction des infrastructures, des équipements sanitaires et de la maintenance

Directeur : Abbas Abdelkerim Khazali

Directeur adjoint : Abdelhakh Foudah Mahamat



Direction de la planification, des études et de la recherche opérationnelle

Directeur : Ali Senoussi Ali Haggar

Directeur adjoint : Deguem Kassire Coumakoye Amir



Direction de la coopération et du partenariat pour la santé

Directeur : Dassouki Senoussi Khalid

Directrice adjointe : Mme. Amrichtene Annadjib Senoussi



Direction des statistiques et du système d'information sanitaire

Directeur : Dr. Narassem Mbaidoum

Directrice adjointe : Mme. Latifa Bachar Al-Katib



Direction générale technique de la santé de la reproduction, de la vaccination et de la nutrition

Directeur général technique : Dr. Saleh Abdelsalam

Directrice générale technique adjointe : Dr. Amina Inoua



Direction de la santé de la reproduction

Directrice : Dr. Mariam Brahim

Directrice adjointe : Dr. Grace Kodindo Dan Gothe



Direction de la vaccination

Directeur : Dr. Abdraman Mahamat Addi

Directrice adjointe : Dr. Khadidja Adoum Attimer



Direction de la nutrition et des technologies alimentaires

Directeur : Dr. Bechir Mahamat

Directeur adjoint : Ali Hassabalkerim Manoufi



Direction générale technique de la lutte contre la maladie et de la promotion de la santé

Directeur général technique : Dr. Brahim Hamit

Directrice générale technique adjointe : Dr. Saada Daoud



Direction des maladies tranmissibles et non transmissibles

Directeur : Dr. Abderamane Chaïb Lamine

Directeur adjoint : Mahamat Saleh Idriss



Direction de l'offre de soins, de l'assurance-qualité, des accréditations et de la sécurité en milieu de soins

Directeur : Dr. Moussa Brahimi

Directrice adjointe : Mme. Halime Sadie Al-Rachid Zaid



Direction de la promotion de la santé et de l'hygiène publique

Directrice : Mme. Salamatou Ibrahim Godi

Directrice adjointe : Dr. Ammalkheir Youssouf Adam



Direction de la surveillance épidémiologique

Directeur : Dr. Chérif Baharadine

Directeur adjoint : Dr. Abdelsadick Hidjab Abdoulaye



Direction de la santé communautaire

Directeur : Youssouf Ahmat Annadif

Directeur adjoint : Mahamat Hamit Takane



Direction générale technique de la pharmacie, du médicament et des laboratoires

Directeur général technique : Dr. Alsadick Haroun Abdallah

Directrice générale technique adjointe : Dr. Mbaidedj Dekandji Francine



Direction de la pharmacie et du médicament

Directeur : Dr. Haroun Badawi Mahamat

Directrice adjointe : Dr.Haoua Haroun Sakheir



Direction de la pharmacopée et médecine traditionnelle

Directeur : Dr. Seid Abakar Aldahabi

Directrice adjointe : Dr. Naibe Maimangyang Saadie



Direction des laboratoires

Directeur : Mathieu Hota

Directeur adjoint : Gassim Moussa Issack