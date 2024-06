Tchad - 42ème conférence du District 9150 du Rotary Club International: Un succès à N'Djaména pour la paix et la coopération

Le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine, des Tchadiens de l'Étranger et de la Coopération Internationale, Porte-parole du Gouvernement, Son Excellence Monsieur Abderaman Koulamallah, a représenté le Président de la République, Chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno à la conférence. Dans son discours d'ouverture, M. Koulamallah a souligné l'engagement du Tchad en faveur de la paix et de l'intégrité, des valeurs qui rejoignent profondément celles du Rotary. Il a également salué les actions humanitaires du Rotary, notamment sa lutte contre la poliomyélite, et a mis en avant l'impact positif de ces initiatives sur les populations locales.



Le thème de cette année, "Pour une paix durable dans le monde: défis et menaces", était particulièrement pertinent pour le Tchad et la région du Sahel, qui font face à de nombreux défis sécuritaires. La conférence a été l'occasion pour les participants de partager leurs expériences et de discuter des meilleures pratiques pour promouvoir la paix et la sécurité.



Le Rotary Club International est une organisation humanitaire internationale qui regroupe plus de 1,2 million de membres dans plus de 200 pays. Les Rotariens s'engagent à servir leur communauté et à promouvoir la paix et la compréhension dans le monde. La conférence de N'Djaména a permis de mettre en lumière les nombreux projets et initiatives du Rotary en faveur de la paix et du développement durable.



La conférence a également été l'occasion de renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les participants. Les Rotariens du district 9150 ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour relever les défis communs et construire un avenir meilleur pour tous.



Le choix de N'Djaména comme lieu de la conférence était une reconnaissance de l'engagement du Tchad en faveur de la paix et du développement. La ville a connu des années de conflit, mais elle est aujourd'hui un symbole d'espoir pour l'avenir. La conférence du Rotary a contribué à renforcer l'image positive du Tchad et à promouvoir la paix dans la région.