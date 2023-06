Tchad : 44 armes saisies et des produits prohibés incinérés au Kanem

Au total, plus de 40 sacs de 100 kg de produits prohibés ont été incinérés, et 44 armes de différents calibres qui étaient en possession de civils ont été remises à l'État.



Le gouverneur a exprimé ses remerciements aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement et leur professionnalisme, soulignant que ces résultats sont le fruit du dévouement et de la perspicacité de ces agents, ainsi que du soutien constant des OPS Mobile Kanem. Il a également appelé la population locale à renforcer sa collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de contribuer de manière efficace à la lutte contre l'insécurité et la délinquance.