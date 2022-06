Tchad : 4780 candidats affrontent le baccalauréat au Moyen-Chari

Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2022 ont été lancées à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. C’est le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Ahmat représentant le gouverneur qui a procédé ce 20 juin 2022 au lancement officiel du baccalauréat session de juin 2022.



​La secretaire général de l’académie du Sud-Est, Mme Line Livorice Neloum a demandé aux candidats de ne pas paniquer devant les sujets mais de travailler avec sérénité et avoir confiance.



​Pour sa part, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Ahmat représentant le gouverneur a félicité et encouragé tous les candidats de la province du Moyen-Chari qui ont suivi les cours avec courage ; ils se retrouvent aujourd’hui devant cet examen d’évaluation finale.



Ahmat Tidjani Ahmat a demandé aux candidats de travailler dans la discipline, d’éviter la tricherie mais plutôt de mettre en pratique leurs connaissances. Pour finir, il a souhaité bonne chance à tous les candidats.

​Il faut noter que ce sont au total 4780 candidats toutes séries confondus qui vont composer les épreuves écrites du Baccalauréats session de juin 2022. Ces 4780 candidats sont repartis comme suit : 3345 candidats de la série A4 et serie A Arabe, ainsi que 929 candidats de la serie scientifique et technique.