Tchad : 48 personnes arrêtées au Barh El Gazel pour tentative d'orpaillage

Les forces de défense et de sécurité ont arrêté 48 personnes dont huit mineurs dans la province du Barh El Gazel.



Les individus tentaient de se rendre dans la province du Tibesti pour l'orpaillage lorsqu'ils ont été appréhendés par les éléments du sous-groupement n°10 de la Garde nationale et nomade de Moussoro.



Ils ont été présentés lundi au gouverneur de la province du Barh El Gazel, le général Teguen Idibeï Berdei qui a félicité les forces de défense et de sécurité pour cette interception. Il a rappelé l'interdiction de convoyer des personnes dans la zone du Tibesti pour pratiquer l'orpaillage.



Le colonel Abdelkérim Tagouba, à la tête du sous-groupement n°10 de la GNNT, a précisé que les individus circulaient à bord de deux véhicules lorsqu'ils ont été interceptés à environ 220 km de Moussoro.



Les 48 personnes "seront punies conformément à la loi en vigueur", a indiqué le procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Moussoro.