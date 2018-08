Tchad : 5 décrets de nominations du 30 août

Par décret n° 1547 du chef de l'Etat, Madame Ngarbatna Carmel Sou IV est nommé conseillère chargée de la Femme, de la Petite enfance, et de la Solidarité nationale à la Présidence de la République.



Par décret n° 1548, plusieurs personnalités sont nommées à des postes de responsabilité dans les cabinets de gouverneurs (Directeurs de cabinet, conseillers à la sécurité, conseillers économiques).



​Par décret n° 1549 pris sur proposition du ministre chargé de la Défense nationale, un officier général des forces armées et de sécurité est nommé à la zone de défense n°7.



Par décret n° 1550 pris sur proposition du ministre de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, Djouma Kossi Abakar est nommé chef de canton Taria I, département d'Iriba, province de Wadi-Fira. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de deux goumiers. Il bénéficie d'allocations et rémunérations mensuelles.



Par décret n° 1551, des cadres sont nommés au ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale, et de la Diaspora :

- Directeur général : Madou Fachau Sanké ;

- Adjointe : Mme. Sanda Eldjima Bada Mallo ;

- Direction de la Francophonie : Béyomgar David ;

- Adjointe : Khalia Mahamat Djaralnabi.