Tchad : 5 hectares d'arbres détruits dans une forêt

Des individus ont abattu en début de semaine les arbres d'une forêt sur une superficie de 5 hectares dans un village situé à une soixantaine de kilomètres de la ville de Maï-Aiche, dans le département du Chari-Baguirmi.



Le sous-préfet du département de Maï-Aiche, Mahamat Moussa Kache s'est rendu ce mercredi sur les lieux pour constater les dégâts. "Au moment où nous avons appris la nouvelle, ils ont procédé directement à l'incendie des arbres. Ils ont adopté ainsi une nouvelle méthode. Comme vous le voyez, ils attaquent l'arbre par le tronc et en quelques jours ou semaines, cet arbre tombe", a-t-il précisé.



Le sous-préfet lance un appel au ministère de l'Environnement pour le redéploiement des agents de protection dans toute la province du Chari-Baguirmi. "Je lance un appel à l'endroit du ministère de l'Environnement pour que ses agents, tous cantonnés au niveau de N'Djamena, soit redéployés pour la surveillance de ces arbres", a-t-il déclaré.



Des présumés auteurs des faits ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité. Ils ont été incarcérés et seront traduits en justice.