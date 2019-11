Tchad : 5 hôpitaux équipés d'appareils électrocardiogrammes et audiogrammes

Le ministère de la Santé publique à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose a équipé cinq hôpitaux du pays d'appareils électrocardiogrammes et audiogrammes, a annoncé vendredi le département ministériel.



Il s'agit de l'hôpital général de référence nationale de N'Djaména, l'hôpital provincial d'Abeché, de Bongor, de Sarh, et de Moundou.



"Dans le cadre de la prise en charge de la tuberculose à bacille pharmacoresistant, les antibiotiques de deuxième ligne ont des effets secondaires indésirables. Ces appareils permettront à ces cinq formations sanitaires de procéder à une bonne prise en charge de TB-MR, d'évaluer régulièrement l'audition et rythme cardiaque des patients mis sous le traitement", selon le ministère de la Santé publique.



Les prestataires ont bénéficié de la formation qui leur permettra de bien manipuler les appareils. Ces appareils de haute technologie ont été acquis grâce à un financement de la Banque Mondiale.



Les responsables en charge du Programme national de lutte contre la tuberculose ont exhorté les techniciens à faire un bon usage de ces appareils pour le bienfait des populations.