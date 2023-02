Tchad : 5 malfrats, dont trois coupeurs de route, arrêtés au Moyen-Chari

Les forces de défense et de sécurité de la province du Moyen-Chari ont arrêté cinq malfrats, dont trois coupeurs de route opérant dans le département de la Grande-Sido et deux voleurs dans la ville de Sarh. La présentation des suspects à la presse locale a été faite ce 14 février 2023 par le Secrétaire Général de la province, Ahmat Tidjani Hamat, pour trouble à la sécurité et à la quiétude des populations de la région.



C'est grâce à la vigilance de la population et des agents de la gendarmerie que ces criminels ont été démantelés de leur réseau et appréhendés. Le Commandant Légion Adjoint de la Gendarmerie, Baïgué Sasuin Celestin, a salué le travail de ses éléments, qui ont remis les criminels à la justice.



Ahmat Tidjani Hamat a félicité les forces de défense et de sécurité pour leur travail et a appelé la population à collaborer avec elles pour assurer leur mission régalienne, qui est la protection des personnes et de leurs biens. Le Secrétaire Général de la province a également rassuré la population que les perturbateurs de la sécurité répondront de leurs actes devant la justice.



La lutte contre la criminalité reste une priorité pour les autorités du Moyen-Chari, qui encouragent la population à continuer de signaler tout comportement suspect à la gendarmerie et aux forces de sécurité. La coopération entre la population et les forces de sécurité est essentielle pour garantir la sécurité de tous.