Tchad : 5 milliards Fcfa d'appui budgétaire de la France pour le système de santé

L'Agence française de développement (AFD) va débloquer un appui budgétaire de 5 milliards Fcfa (7,5 millions d'euros) en faveur du système de santé tchadien. La convention a été signée vendredi à N'Djamena entre le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin et l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery.



L'appui budgétaire est destiné au Centre de transfusion sanguine, au Programme national de vaccination et à l'achat de médicaments de lutte contre le VIH/Sida et le paludisme.



"C'est un geste à saluer. Nous savons que l'AFD avec nos équipes travaillent d'arrache pied pour que cette entente se pérennise", a indiqué Tahir Hamid Nguilin.



Selon Bertrand Cochery, ambassadeur de France au Tchad, "c'est une étape de plus dans le cadre des appuis qui, d'années en années, se sont additionnés".