Tchad : 5 morts et 12 blessés lors du renversement d'un bus

Le bus de transport en commun de l'agence « Abbou Islam» qui effectuait le trajet entre N'Djamena et l'Est du Tchad s'est renversé sur la route de Djaramaya, situé à 35 kilomètres au nord de N'Djamena, dimanche 11 janvier.



L’accident a provoqué la mort de 5 passagers et fait 12 blessés. Les blessés ont été admis dans différents hôpitaux de la capitale tchadienne, d'après une source recueillie hier soir par Alwihda Info auprès du porte-parole de la police nationale, le commissaire Paul Manga.



Le conducteur aurait perdu le contrôle de son volant en voulant contourner une faille sur la route principale, ce qui serait à l'origine de cet accident, d'après cette même source policière.