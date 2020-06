Tchad : 5 nominations au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche

Le décret n°1125/PR/MEEP/2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent à des postes de responsabilité au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche.



INSPECTION GÉNÉRALE

Inspecteur Général : Monsieur IDRISS ALI MALOUM en remplacement de Monsieur TAHIR ABDELAZIZ AWAM, appelé à d’autres fonctions ;

Inspecteur Technique Chargé du Secteur Eau et Assainissement : Monsieur OUMAR MAHAMAT OUMAR en remplacement de Monsieur ADOUM RAMADAN KABOUL, appelé à d’autres fonctions ;

Inspectrice Technique Chargée du Secteur Environnement et Pêche : Madmae Regine MOMADJI KODOUROUM en remplacement de Monsieur NADJI TELLRO WAI, appelé à d’autres fonctions.



DIRECTION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE

Directeur Général : Monsieur KIMTO OLIVIER SEID en remplacement de Monsieur MAHAMAT ALIFA MOUSSA, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur Général Adjoint : Monsieur NOUR SALEH HAGGAR en remplacement de Monsieur KIMTO OLIVIER SEID, appelé à d’autres fonctions.