TCHAD Tchad : 5 nouveaux ambassadeurs accrédités

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Février 2020 modifié le 13 Février 2020 - 14:29





Le président de la République Idriss Déby a reçu mercredi les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités par leur pays respectif.



Canada



Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada au Tchad est Richard Bale. Le diplomate canadien a pour résidence Yaoundé au Cameroun.



Le diplomate canadien avait occupé avant le Tchad plusieurs postes de responsabilité dans son pays et dans les chancelleries du Canada à l’étranger, selon la Présidence.



« Nous avons discuté de plusieurs sujets d’intérêts communs avec le Chef de l’Etat. Le Canada apportera au Tchad son appui dans le domaine humanitaire en soutenant la CICR. Nous avons abordé aussi les possibilités d’investissement dans les secteurs de l’éducation et des mines », a déclaré le diplomate canadien à l’issue de son entretien avec le Président de la République.



Koweit



Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Koweït au Tchad avec pour résidence Khartoum au Soudan, est Bassam Mahamat Al-qabandi.



Le diplomate koweitien œuvrera, comme il l’a indiqué à l’issue de l’audience que lui a accordée le chef de l’Etat, au renforcement des liens forts de coopération dans tous les domaines entre les deux pays.



« Les relations entre les deux pays sont anciennes et nous avons avec le Tchad beaucoup de choses qui nous lient. Dans le cadre de la commission mixte, nous allons poursuivre cette coopération en étudiant les différentes pistes devant la renforcer », a souligné le nouvel ambassadeur koweitien au Tchad.



Ethiopie



Amin Abdulkadir est le nouvel ambassadeur d'Ethiopie au Tchad. Le diplomate a servi dans de nombreux pays notamment en Algérie où il réside et représente les intérêts de son pays.



Selon la Présidence, "celui qui est choisi pour redonner du dynamisme et une nouvelle impulsion aux relations de coopération entre le Tchad et l’Ethiopie a évoqué une relation ancienne appelée à se renforcer."



Sierra-Leone



Morie Fofana est le tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Sierra-Leone au Tchad. Le diplomate sierra-léonais qui réside au Caire en Egypte aura "la lourde mission de porter au summum une coopération naissante dont les promesses sont nombreuses".



Brésil



La nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Brésil au Tchad est Mme Vivian Loss San Martin. Elle a occupé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères brésilien.



Mme Vivian Loss San Martin a déclaré qu’elle est "consciente de la responsabilité qui est la sienne pour maintenir le cap des relations de coopération bilatérale et multilatérale séculaire entre le Tchad et le Brésil."



La cérémonie de présentation de lettres de créance qui s’est déroulée au Palais présidentiel a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zène et des proches collaborateurs du Chef de l’Etat, a indiqué la Présidence.



D'autres nouveaux ambassadeurs



D'autres ambassadeurs ont également présenté leurs lettres de créances ces derniers jours. Il s'agit des ambassadeurs de la Turquie, du système des Nations Unies, de Cuba, de la Bulgarie et du Pakistan.





