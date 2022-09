Tchad : 5 ordres professionnels estiment que le Présidium a été brillamment désigné

Les ordres des pharmaciens, des administrateurs de la santé, des ingénieurs civils, des experts comptables et des médecins ont convenu de soutenir une action commune pour défendre leurs intérêts transversaux au dialogue national. Si aucun de leurs candidats n'a été retenu pour siéger au Présidium, les ordres n'entendent pas "perdre de vue l'idéal" qu'ils disent défendre.



Ces ordres affirment désormais que la proposition commune initiale de candidatures au Présidium est désormais caduque et de nul effet. Ils précisent également que personne n'a été désigné pour agir en leur nom et qualité.



La commission ad hoc engage des discussions avec des ordres professionnels



De leur côté, les confédérations de sept ordres professionnels (médecins, vétérinaires, techniciens de la santé, architectes, notaires, huissiers de justice et l'Ordre des avocats) ont eu plusieurs rencontres ces derniers jours avec le comité des sages et la commission ad hoc du Présidium du dialogue national.



Les confédérations ont réitéré leur souhaite d'une inclusivité et d'une transparence dans tout le processus du dialogue. "En attendant ce qui résultera de ces échanges, nous avons exprimé notre volonté d'apporter notre contribution pour un dialogue véritablement inclusif et souverain pour bâtir un Tchad nouveau, solidaire, prospère et de justice", disent-elles.



Ces ordres professionnels, par la voix de Me. Djerandi Dionro Laguerre, avaient annoncé leur retrait du dialogue national peu après la désignation polémique du Présidium.