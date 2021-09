Tchad : 5% sur tous les frais de scolarité pour permettre à l'ANVOL-T de fonctionner

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat a lancé ce 9 septembre un atelier de réflexion et de définition d'une feuille de route pour le recouvrement des 5% sur les frais de scolarité dans tous les ordres d'enseignement au profit de l'Agence nationale de volontariat au Tchad (ANVOL-T).



L'ANVOL-T est une structure étatique placée sous la tutelle technique du ministère en charge de la Jeunesse. Sa mission est de recruter, former et déployer des jeunes volontaires dynamiques au bénéfice de tous les secteurs prioritaires au développement afin de rehausser les réponses aux besoins de la population à la base, mais aussi booster l'employabilité et créer des opportunités pour le développement de la jeunesse tchadienne, a rappelé Idrissa Abbate Abakar, directeur général de l'ANVOL-T.



Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Passelet Lazaki, a souligné que L'ANVOL-T est investie d'une mission de mobilisation des énergies pour le développement économique, socioculturel du pays et la promotion du sentiment national et patriotique, du sens de la discipline, de la tolérance, de l'intérêt général, de la dignité du travail, de l'esprit civique et de la culture de la paix.



Pour permettre à 'ANVOL-T de remplir efficacement sa mission et contribuer au développement durable du Tchad, le décret portant création prévoit à son article 31 « un prélèvement de 5% sur les frais de scolarité de tous les ordres d'enseignement public et privé ».



"Sachant très bien que l'école est gratuite, la puissance publique a cru tout de même bon d'autoriser ce prélèvement de 5% sur les frais d'écolage", a souligné Passelet Lazaki.