Tchad : 50.000 femmes arabophones seront formées en entrepreneuriat

À la fin de la session de formation, un examen final permettra de retenir les meilleurs formatrices qui vont à leur tour former 100 autres formatrices en vue de former le reste.



Ces femmes vont être outillées dans plusieurs thématiques à savoir : démarrer avec zéro dette ; éducation à la vie familiale et à la santé de la reproduction ; paix, gouvernance et alphabétisation.



La phase pilote démarre à N'Djamena avant de s'étendre progressivement à l'ensemble des provinces.