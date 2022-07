Tchad : 50 élèves d'Oum Hadjer formés en informatique pour lutter contre le chômage

Une cérémonie de remise d'attestations aux 50 meilleurs élèves des lycées et collèges d'Oum-Hadjer, dans le département du Batha Est, a eu lieu ce 28 juillet.



Durant deux mois, ces 50 jeunes meilleurs élèves ont été formés en informatique et bureautique, grâce à un financement de la conseillère nationale Housna Moussa Ali, et de l'appui du ministère des Postes.



Pour le PDG du centre Al Rahama, Rahama Ibrahim Rahama, cette initiative vise à valoriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en plus de promouvoir l'entrepreneuriat et de contribuer à la réduction du taux de chômage.



Quant au secrétaire général du département du Batha Est, Abdel Aziz Hissein Awam, cette remise d'attestations matérialise la participation à une formation dans son intégralité.