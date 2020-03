Tchad : 50 hectares de forêt détruits à Djourouf Al-Ahmar, des arrestations

Six individus et un braconnier ont détruit 50 hectares de forêt dans la zone de Amdam, dans le département de Djourouf Al-Ahmar, sous-préfecture de Hawiche.



800 sacs de charbon ont été saisis par les éléments des eaux et forêts de la province du Ouaddai.



Les auteurs de destructions sur la faune et la flore ont été présentés samedi matin à la presse, en présence du gouverneur du Ouaddai, Ramadan Erdebou.



Le délégué à l'Environnement, Abbas Abdelkerim Badour et le substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Abéché étaient également présents.



Selon le gouverneur Ramadan Erdebou, toute personne qui détruit l'environnement répondra de ses actes devant la justice.