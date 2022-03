Tchad : 50 jeunes filles et femmes en formation sur l'autonomisation au Salamat

Le projet Autonomisation des femmes et dividende démographique (SWEDD-TCHAD), a organisé ce 31 mars une formation en entrepreneuriat, leadership, compétence de vie et comptage des projets. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général provincial, Maab Mara représentant le Gouverneur.



Elles sont 50 jeunes filles et femmes de la province du Salamat à être formées par le projet SWEDD. Le SWEDD en tant que projet de l'autonomisation des femmes, est financé par la Banque mondiale à travers 4 ministères (celui de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance ; de la santé publique ; de l'éducation nationale ; et des petits métiers).



Il accorde toujours une importance capitale au bien-être de la femme tchadienne en général et singulièrement à celle de la province du Salamat. Cette formation va durer 3 jours et les participantes recevront les informations nécessaires leur permettant de rechercher des financements pour les petits projets.



Le chef de projet SWEDD, Mbaïlassem Dingamnayal, a lors de son intervention, demandé aux participantes d'être attentives pour bien assimiler cette formation qui a toute son importance. Il rappelle en plus qu'il est de leur responsabilité de traduire dans les pratiques, les connaissances acquises pour que cela soit aussi bénéfique à la communauté.



Représentant le gouverneur, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a lors de la lecture de son discours d'ouverture, déclaré que le projet SWEDD est une initiative des pays du Sahel dont des millions de personnes et particulièrement les femmes et jeunes filles sont exposées à la famine, la pauvreté, les mariages précoces, le faible niveau d'éducation et de santé.