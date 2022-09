Tchad : 50 lauréats de l'École africaine EAMAU reçoivent leur parchemin

Invitant les diplômés à la persévérance et le travail bien fait dans leur domaine respectif, le directeur général de l'EAMAU, Dr. Moussa Dembélé souligne que l'École a une tradition d'exigence de qualité et d'excellence.



Ses missions depuis sa création se déclinent en formation initiale des professionnels dans le domaine de l'architecture, gestion urbaine et urbanisme, l'expertise de haut niveau des projets d'envergure, la recherche dans le domaine de l'architecture et de la ville.



Au total, 50 tchadiens sur 180 lauréats des parcours Licence et Master des années 2013 jusqu'à 2021, des filières Architecture, Urbanisme et Gestion Urbaine de l'EAMAU, ont reçu leur parchemin.