Tchad : "50 usines suffiront pour éradiquer le problème du chômage des jeunes", Dr. Ali Haroun

Dr. Ali Haroun Khatir, chef de parti et participant au dialogue national, appelle à "éradiquer le problème de la pauvreté et du chômage".



"Ne sortons pas d'ici sans assurer le problème des jeunes", dit-il.



Selon Dr. Ali Haroun Khatir, "50 usines suffiront pour éradiquer le problèmes du chômage des jeunes". Il préconise de "construire au moins deux usines par province" et ajoute qu'il faut "14 usines à N'Djamena".