Tchad : 500 kits alimentaires offerts aux personnes défavorisées

Ce samedi 6 avril 2024 à N'Djamena, le Ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires a distribué près de 500 kits alimentaires à des personnes issues des couches vulnérables.



Composés de pâtes, de lait, de sardines et de sucre, ces kits ont été octroyés grâce à l'appui des Émirats Arabes Unis.



La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires, ainsi que de l'Ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad.



Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires, Maide Hamit Lony, a exprimé sa gratitude envers les Émirats Arabes Unis pour ce geste hautement important. Il a exprimé le souhait de voir les relations bilatérales entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis se renforcer davantage et de s'étendre également aux domaines du développement, de l'éducation, des travaux publics et enfin du secteur humanitaire.