Tchad : 521 ménages reçoivent de l'aide alimentaire à Koufroune, un camp de réfugiés

Lors de la cérémonie de lancement, le préfet de département d’Assoungha a salué l'initiative louable du Croissant Rouge Emaraty et a appelé d'autres organisations à emboîter le pas pour aider ces personnes vulnérables qui vivent dans des conditions très difficiles.



Le chef du bureau de la commission nationale d'accueil des réfugiés, Mahamat Adam Mahamat, a remercié le Croissant Rouge Emaraty et la Fondation Cheikh Ben Zeid pour être les premiers à soulager les familles affamées, qui n'avaient rien à manger depuis une semaine. « Nous avons actuellement entre 30 000 et 35 000 réfugiés soudanais, et ils continuent d'arriver. Nous sommes débordés et il n'y a pas assez de nourriture ni de boisson. Les organisations humanitaires doivent faire face à l'identification et l'enregistrement des réfugiés, ce qui prend du temps. Ces personnes ne peuvent pas supporter cette faim. Je rejoins ma voix à celle du préfet pour lancer un appel urgent à l'aide internationale afin de sauver ces personnes et éviter qu'elles ne meurent entre nos mains. C'est une honte pour nous que nos voisins subissent un tel sort chez nous », a-t-il déclaré.



La cérémonie s'est terminée par la distribution de vivres à plusieurs familles.