Tchad : 55 véhicules militaires remis à l'armée par les États Unis

Le Tchad a réceptionné vendredi une aide matérielle des États-Unis, composée de 55 véhicules tactiques, pour un montant de 8,5 millions de dollars, soit un peu plus de 4,9 milliards Fcfa.



Cette aide vise à appuyer les efforts de lutte antiterroriste dans le cadre du G5 Sahel. Il s'agit de la troisième du genre.



Les véhicules ont été réceptionnés par le Groupement spécial antiterroriste à N'Djamena.



La cérémonie de remise a eu lieu notamment en présence du chef d'état-major des armées 1er adjoint, le général Djimadoum Tiraïna, et la chargée d'affaires de l'Ambassade des États-Unis au Tchad, Jessica David Ba qui ont procédé à une remise symbolique de clés.



"L’année dernière, les États-Unis ont fourni plus de 25 millions de dollars en équipement pour aider les forces de sécurité tchadienne dans leur mission", a indiqué l'ambassades des USA au Tchad.