Tchad : 59 présumés malfaiteurs arrêtés par la police

Un bilan des opérations sécuritaires a été présenté ce jeudi par la police nationale. A cette occasion, des présumés malfaiteurs, impliqués dans des délits, ont été appréhendés .



La police nationale a ainsi présenté à la presse nationale, 59 personnes impliquées dans diverses infractions, 39 armes de tout calibre, 35 motos et 2 véhicules volés saisis. Les 59 présumés malfaiteurs sont interpellés pour association de malfaiteurs, trafic de drogues, faux et usage de faux et escroquerie.