Tchad : 6 membres du parti PSF démissionnent

Six membres du parti PSF de Yaya Dillo annoncent leur démission. Il s’agit de : Sadam Souleymane Khamis chargé de mobilisation, sensibilisation et animation adjoint, Mahamat Taher Abdelkerim chargé de communication, Mahamat Adame Moussa secrétaire général adjoint, Dr. Mahamat Oumar Adam, secrétaire général national chargé de la bonne gouvernance et des droits de l’Homme, Mahamat Saleh Ahmat Mahamat, secrétaire général adjoint du bureau national de jeunes et Abdoulwahit Mahamat Daoud, chargé de la jeunesse et du sport.