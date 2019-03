Tchad : 6 morts et 25 blessés dans un accident de circulation au Mandoul

Un grave accident de circulation impliquant un véhicule est survenu ce mardi 26 mars vers 21h30 sur l’axe Doro-Ndila, dans la province du Mandoul. L'accident a fait six morts -dont 5 femmes- et 25 blessés.



24 blessés sont actuellement soignés au centre hospitalier Baptiste de Koumra, tandis qu'un autre blessé a été évacué à l'hôpital provincial de Moundou.



Le véhicule était en provenance de Koumra et à destination de Moissala.



Le ministre des Infrastructures, du Transport et du Désenclavement, a adressé ce vendredi ses vives condoléances aux familles endeuillées. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés.