Tchad : 6 morts et plusieurs blessés dans un affrontement au Logone Occidental

La réaction des parents de la victime ne s’est pas fait attendre. Ces derniers se sont rués sur le malade mental pour le tabasser à mort. L’on dénombre 6 morts et plusieurs blessés par flèches admis à l’hôpital dont une femme atteinte d’une flèche.



La tension est restée très vive entre les deux communautés. Les peulhs des localités environnantes se sont mobilisés afin de lancer un assaut contre les autochtones pour se venger. Informé de la situation, le gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Soulehmane, accompagné du préfet du département du Lac Wey, Mbaïram Alladoum, et du premier substitut du procureur de la République Moussa Abdoulaye Ahmat, s’est rendu sur les lieux.



Arrivé à Gorré Boh, l’équipe du gouverneur a été conduite au Ferrique Loroum où elle est allée investiguer avant de revenir à Kaïra Boh. À l’issu des investigations, 13 présumés auteurs ont été arrêtés pour besoins d’enquêtes.



Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane et le préfet du département du Lac Wey, Mbaïram Alladoum, ont chacun de leur côté réuni les chefs de villages, les responsables religieux, les chefs de terre et leur ont prodigué des conseils pour la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.



Le préfet Mbaïram Alladoum a su convaincre par son tact, les autochtones à renoncer à la violence afin d’éviter tout autre bain de sang. Le gouverneur a ordonné la fermeture du marché de Goré Boh pour une période de deux semaines jusqu’à la normalisation de la situation.



Des forces de l’ordre ont été postées au Ferrique et à Kaïra Boh afin d’assurer le maintien de l’ordre. Aux dernières nouvelles, les éleveurs du ferrique Loroum auraient demandé la libération de tous les prisonniers afin que l’affaire soit réglée à l’amiable.



Bachar Ali Souleymane et Mbaïram Alladoum ont insisté auprès des toutes les parties de laisser la justice faire son travail. A noter que les éleveurs présents dans cette localité y sont installés depuis l’année 1973.