Tchad : 6 nominations par décret au secrétariat général du gouvernement

Le décret n°1768 du 13 août 2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent à des postes de responsabilité au Secrétariat Général du Gouvernement, Chargé des Relations avec l'Assemblée Nationale et de la Promotion du Bilinguisme dans l'Administration.



Cellule de la Législation Bilingue et des Conseils (CLBC)

Direction des Études et du Suivi :

Directrice: Madame TAPTILO SIDONIE, maintenue ;

Directeur Adjoint: Monsieur BRAHIM MAHAMAT ADAM, poste vacant.



Direction de la Traduction des Textes Réglementaires et Documents Officiels

Directeur: Monsieur DJALAL MAHAMAT RAMADANE, poste vacant;

Directeur Adjoint: Monsieur MAHAMAT KADRE, maintenu;



Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)

Directeur Général: Monsieur ALI MARDO DJABIR; maintenu:

Directeur Général Adjoint: Monsieur OUMAR ABDALLAH LEBINE, en remplacement de Monsieur DJIBRINE TCHÉRÉ;



Direction des Marchés Publics des Travaux:

Directeur: Monsieur HILAL ABDELKADER, de Monsieur MAHAMAT CHAHATA LOUKOUMI;



Direction des Marchés Publics de Prestations Intellectuelles

Directeur: Monsieur ISSA BARKAI KOGRI, en remplacement de Monsieur MAI KEDELAYE;



Direction du Contrôle et du Suivi des Marchés

Directrice: Madame HABIBA MONOHALA MALLA, maintenue;



Direction des Marchés Publics des Fournitures et des Services

Directeur: Monsieur WANDANG PADIRÉ, en remplacement de Monsieur SOUFINET OUADANÉ;