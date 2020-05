Tchad : 6 provinces sont touchées par le Covid-19

Le ministère de la Santé publique a indiqué samedi que six provinces sont touchées par le Covid-19 avec un cas chacune. Il s'agit des provinces suivantes : Le Moyen-Chari, le Logone Oriental, le Logone Occidental, le Lac, le Wadi-Fira et le Ouaddaï.



En date du 9 mai 2020, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Tchad se présente comme suit :

- 189 échantillons analysés ;

- 62 nouveaux cas confirmés ;

- 3 malades guéris ;

- 238 malades sous traitement ;

- 2 cas de décès ;

- 2 corps suspects testés, dont un positif.



De manière cumulative, depuis le 19 mars 2020, le pays a enregistré 322 cas confirmés de Covid-19, dont 263 de sexe masculin, 59 de sexe féminin, 53 malades guéris et 31 décès.



Le ministère de la Santé publique rappelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières et informe la population que la continuité des soins est assurée dans tous les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu.