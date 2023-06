Tchad : 6 soldats blessés dans les affrontements au Tibesti (état-major)

Au total, l'on enregistre six soldats blessés, six véhicules rebelles saisis dont cinq équipés de canon 12/7mm, un véhicule Toyota blindé équipé de 12/7mm, 15 rebelles capturés et plusieurs autres neutralisés, détaille le général Azem Bermandoa, porte-parole de l'état-major des armées.



Le bilan définitif de l'armée contredit celui du FNDJT faisant état de 15 soldats tués dont deux officiers supérieurs.



Les combats du 31 mai ont opposé les forces armées aux rebelles des mouvements CCMSR et FNDJT.