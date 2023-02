Tchad : 60 influenceurs formés pour lutter contre les fausses informations sur la vaccination anti-covid-19

L'objectif de cette formation est d'atteindre un taux de vaccination de 48 % de la population tchadienne contre la COVID-19 et d'informer 50 % de la population tchadienne sur les bonnes pratiques d'hygiène pour éviter le choléra. Plus précisément, cette formation permettra de renforcer les capacités de 60 influenceurs en ce qui concerne la problématique de la vaccination, l'importance de la vaccination contre la COVID-19, l'écriture web et la lutte contre les fausses rumeurs.



Le Tchad est l'un des pays qui vise à vacciner, grâce à l'appui de l'initiative COVAX, plus de 18 ans, soit 48 % de sa population. Le gouvernement estime que si cette proportion de la population est complètement vaccinée, cela permettra de rompre la chaîne de transmission et de protéger la population tchadienne contre la COVID-19. La vaccination contre la COVID-19 a été lancée le 04 juin 2021 à N'Djamena et les sites de vaccination ont été progressivement délocalisés jusqu'au niveau des districts sanitaires. Depuis le premier cas signalé au Tchad et enregistré le 19 mars 2020, 48 % des Tchadiens ont été vaccinés.



Pour atteindre cet objectif, le ministère de la communication et son partenaire, l'UNICEF, ont décidé de renforcer les influenceurs des médias sociaux afin de lever les doutes et les craintes chez les personnes qui hésitent à prendre la première dose, et de convaincre ceux qui ont déjà reçu la première dose à prendre la deuxième dose pour les vaccins multi-doses. La couverture vaccinale nationale est actuellement de 41 % de la population cible de 18 ans et plus, depuis la première campagne nationale de vaccination contre la COVID-19, du 22 mars au 02 avril 2022, dans 10 délégations et 13 autres dans le bloc 2, qui s'est déroulée du 14 au 23 juillet 2022.



Il est important de noter la persistance des rumeurs et des fake news véhiculées par les réseaux sociaux, ainsi que la recrudescence de la pandémie COVID-19. Les deux ministères et leur partenaire travaillent donc à la communication de risque et à l'engagement communautaire visant la participation des acteurs locaux et la sensibilisation des personnes vulnérables pour un changement social et comportemental en faveur du respect des mesures barrières, de la vaccination contre la COVID-19 et de la promotion des bonnes pratiques d'hygiène contre le choléra.