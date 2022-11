Tchad : 60 motos aux forces de défense du Moyen-Chari pour des interventions rapides

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousmane Brahim Djouma, a présidé le 14 novembre une cérémonie de remise officielle de 60 motos aux forces de défense et de sécurité.



C’est une dotation de l’État aux forces de défense et de sécurité de la province du Moyen-Chari, en vue de leur permettre d’intervenir très rapidement dans les coins et recoins des quatre départements que compte la province du Moyen-Chari.



Le général Ousmane Brahim Djouma a demandé à ces derniers d’en faire bon usage, surtout lorsqu’il s’agit de sécuriser les personnes et leurs biens.