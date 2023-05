Tchad : 61 % des citoyens ne croient pas en des élections crédibles et transparentes (sondage du CEDPE)

32,1 % de la population estiment que les résolutions et recommandations issues du DNIS répondent aux attentes et préoccupations du moment. En revanche, 61 % des répondants estiment que les conclusions du DNIS sont impopulaires. 6,9 % ne se sont pas prononcés ;

29,6 % estiment que les échéances électorales à venir seront crédibles et transparentes, contre 60,1 % qui ne croient pas en cela. 10,3 % n'ont pas répondu ;

37,1 % affirment qu'ils préfèrent la forme de l'Etat unitaire fortement décentralisé, contre 55,9 % qui penchent pour la forme fédérale de l'Etat. 7 % des répondants n'ont pas répondu à la question ;

58,1 % estiment que les tensions internes ne se sont pas améliorées après le DNIS, bien que 31,5 % estiment qu'il y a une baisse notable des conflits de tout genre après le dialogue. 10,4 % ne se sont pas prononcés sur la question ;

Après le DNIS, 20,4 % estiment que la cherté de la vie s'est atténuée. En revanche, 52,7 % soutiennent que le problème de la cherté de la vie est resté entier même après le DNIS. 26,5 % avancent qu'elle s'est accentuée après le DNIS. 0,4 % des participants ne se sont pas prononcés.

Selon Barka Bouba, chargé de communication du CEDPE, cette enquête a été menée six mois après le dialogue national inclusif et souverain et a permis de faire une rétrospection, dans un premier temps, sur le déroulement même de cette grande réunion nationale qui a réuni en théorie une partie importante des forces vives de la nation, et dans un second temps de recueillir les observations de la population concernant la situation sociopolitique du pays.Barka Bouba précise que cette enquête n'a pas été diligentée en vue de porter préjudice à une quelconque entité, d'autant plus qu'elle a été menée dans la plus grande objectivité.Voici quelques résultats clés obtenus lors du dernier sondage :