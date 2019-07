Tchad : 63 malfrats et 68 armes de guerre entre les mains de la police

Le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de la police nationale Ousmane Bassy Lougouma a fait hier, mercredi 24 juillet 2019, à la direction générale de la police nationale, un point de presse relatif à l’interpellation de 63 présumés malfrats.



Parmi eux figure 44 présumés trafiquants d'êtres humains et de migrants vers la Libye, tandis que 19 autres individus sont impliqués dans diverses forfaitures.



Ces présumés malfrats sont composés entre autres, de trafiquants d'êtres humains et de drogues, d’un faux policier détenant une carte professionnelle de police impliqué dans des trafics de produits illicites, des présumés voleurs de véhicules et d'engins à deux roues.



Une quantité assez importante de produits psychotropes, trois véhicules volés ainsi que des véhicules appartenant aux trafiquants d'êtres humains ont été saisis par la police nationale.



La police nationale a également présenté 68 armes de tout calibres, saisies lors d'opérations de fouilles.



Ces opérations, selon le directeur général de la police nationale, ont été réalisées à la suite d'investigations menées par la police nationale dans certaines provinces. Elles ont permis le démantèlement des réseaux de trafiquants d'êtres humains dont des mineurs à destination de la Libye, malgré l’interdiction de cette pratique par la loi.