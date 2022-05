Tchad : 6e édition de koura Gosso, Netoua Ernestine fait place à la joie

Dans cette 6ème édition, elle réunit comme d'habitude des jeunes qui croient toujours en ce festival qui est devenu un patrimoine national. Bien que les financements des projets sont majoritairement discriminatoires dans ce pays, le festival Koura Gosso trouve encore la force de persister en ce jour. Des jeunes soutiennent volontairement l'évènement par amour et pour l'art à l'exemple de Rodrigue Taday, Herve La Merveille, Gigi Leblack et Farid Ban Orngué qui est même revenu du Cameroun exclusivement pour soutenir cette organisation.



Bien que cela soit un accrochage pour enfin se concrétiser, les danses de Netoua Ernestine sont en elle une reconnaissance et un encouragement qu'elle envoie aux artistes programmés à l'édition dudit festival.