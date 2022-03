Tchad : 7 braconniers arrêtés au Guera pour trafic de viande d'antilopes et phacochères

Les agents forestiers du Guera ont présenté sept braconniers à la presse ce 12 mars à la direction des eaux et forêts de Mongo, en présence notamment du préfet du département du Guera, Hamit Adoum.



Les agents forestiers ont mis la main sur une importante quantité de viande dont 11 sacs de viande séchée d'antilopes et de phacochères. Trois motos et un gros porteur ont été saisis.



Les braconniers répondront de leurs actes devant la justice.