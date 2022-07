Tchad : 7 critères d'identification des personnes économiquement démunies (décret)

Selon le décret, les critères d'identification d'une personne économiquement démunie prennent en compte plusieurs dimensions se rapportant à :

1 - l'incertitude d'avoir un repas journalier ;

2 - la précarité du logement et son exposition aux intempéries et à la promiscuité ;

3 - l'incapacité de payer les frais de santé de base pour soi-même ou pour les personnes à sa charge ;

4 - l'incapacité d'assurer la scolarisation de base de ses enfants ;

5 - l'absence de biens durables, de biens animaux et d'un lopin de terre ;

6 - la précarité de l'activité exercée procurant un revenu journalier inférieur à un dollar US ;

7 - l'absence d'assistance de toute nature.



Les modalités pratiques de ciblage et d'identification des personnes économiquement démunies sont déterminées sur la base des critères et d'une méthodologie validée par les autorités en charge des questions d'action sociale et de solidarité nationale.



La liste des personnes économiquement démunies sera publiée par décret. La qualité des personnes économiquement démunies est acquise provisoirement et révisée périodiquement.