Tchad : 7 délégations ont rencontré le ministre de la Sécurité au Tibesti

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a effectué une tournée dans la province du Tibesti la semaine dernière. Il a eu une série de rencontres avec les autorités administratives de la province afin d'évoquer la sécurité dans la zone.



Pendant plus de six heures de temps, le ministre, assisté des élus de la province du Tibesti, a rencontré successivement les délégations venues du Tibesti Est et Ouest, précisément d'Aouzou, Zouar, Goubonne, Zoumri, Wour, Bardai rural ainsi que celle représentant la communauté Toubou, venue de la Libye.



La rencontre avait pour objectif d'adapter la population du Tibesti aux nouvelles consignes sécuritaires. Le ministre a appelé au changement de mentalité, à rompre avec toutes les actions visant à ternir l'image du Tibesti, décourager au maximum les bandes de coupeurs de route, et travailler pour l'émancipation des femmes et des jeunes de la province.



Les chefs de canton ont soumis plusieurs doléances au ministre, notamment le manque d'eau potable, d'enseignants qualifiés et de personnel médical soignant, le déminage de certaines zone pour une libre circulation, le manque de moyens de déplacements et le chômage des jeunes.



Le ministre a déclaré avoir pris bonne note des remarques qui seront transmises au chef de l'Etat. Il a invité les chefs de canton à jouer pleinement leur rôle. "La 4ème République vous donne ce pouvoir de gérer les conflits inter-communautaires dans vos différentes localités. Vous êtes désormais auxiliaires de l'Etat", a expliqué le ministre et Général de corps d'armées, Mahamat Abali Salah.



Les chefs de canton se sont engagés à travailler conformément aux nouvelles orientations des autorités.