Tchad : 7 morts, 52 blessés dont 13 graves dans l'accident près de Guélengdeng

Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, Ahmat Taha Mahamat, s'est rendu vendredi nuit sur les lieux de l'accident de la route qui a fait sept morts et 52 blessés dont 13 graves sur l'axe Guélengdeng-Bongor. Il a ensuite rendu visite samedi aux blessés à l'hôpital provincial de Bongor.



"Nous avons mobilisé toutes les ambulances", a-t-il expliqué, assurant que les mesures ont été prises pour la prise en charge des blessés et l'évacuation de certains d'entre eux vers N'Djamena.



Sept corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital provincial de Bongor.



Les blessés ont été évacués à Guélengdeng, Bongor et N'Djamena.



L'accident s'est produit vendredi soir à une vingtaine de kilomètres de Guélengdeng lorsque qu'un bus de transport en provenance de N'Djamena et en direction de Bongor, est entré en collision avec un camion venant en sens inverse.



A l'origine de l'accident, le chauffeur du bus aurait été ébloui par les phares du gros-porteur, tandis que des victimes évoquent un excès de vitesse.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.