Tchad : 712 candidats au baccalauréat pour la ville d'Am-Timan

712 candidats, toutes séries confondues, composent cette année dans deux centres dans la province du Salamat, les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique de la session de juin 2022.



La cérémonie de lancement officiel a été organisée au lycée Bilingue d'Am-Timan. Pour cette session, le centre d'Am-Timan totalise 667 candidats. Selon la déclaration du président du centre d'Am-Timan, Haman Djam Djidah, les premières heures de l'examen se déroulent comme prévu. Aucune difficulté n'a été constatée.



Lançant officiellement les premières épreuves du baccalauréat, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a prodigué quelques conseils et orientations devant les candidats. Il leur a demandé de prendre tout leur temps pour bien lire les sujets, et d'avoir le sang-froid afin d'éviter toute panique.



Tout en leur souhaitant bonne chance, il les a exhorté à bien travailler, rappelant que la réussite de l'an passé est de 71%. Les candidats composent deux matières par jour. Respectivement le matin et l'après-midi.