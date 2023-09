Tchad : 71,63% des acteurs disent que le football national est mauvais, et 29% qu’il est un problème financier

Lors d’un atelier de restitution des consultations et de vulgarisation des textes de base de la Fédération tchadienne de football association (FTFA), organisé par le Comité de normalisation (CONOR), du 4 au 5 septembre, le CONOR a présenté la synthèse de rapports des consultations dans les provinces et la ville de N’Djamena.



Dans le rapport, l’appréciation des acteurs, l’état général du football tchadien et les principales maladies du football sont présentées.



Selon le rapport, l’appréciation des acteurs sur l’état général du football tchadien est que 71,63% disent qu’il est mauvais, 12,6% disent qu’il est bon, 11,35% disent moyennement bon et 4,96% sans avis. En ce qui concerne les principaux maux qui minent le football tchadien, il a été relevé que 29,90% sont dus aux problèmes financiers, 16,42% de problèmes d’organisation, 6,34% de problèmes politiques, 22,30% problèmes de personnes et d’autres problèmes de textes, etc.



Pour la présidente du CONOR, Me Jacqueline Moudeïna, la mise à niveau du football tchadien est la volonté de tous, et que le CONOR ne ménagera aucun effort pour donner au football tchadien ses lettres de noblesse.



Une décision saluée par les acteurs du football qui ont pris part à ces assises. Ils ont proposé au consultant de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), de nommer à la tête de la fédération, un amoureux du ballon rond et non un millionnaire ou un militaire.



Très satisfait du débat houleux et riche, le consultant de la FIFA, Me Happi Dieudonné, a promis de transmettre fidèlement les doléances des acteurs du football pour que la Fédération tchadienne puisse porter du fruit et que le football tchadien soit parmi les meilleurs de la sous-région.